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Сегодня, 09:19

Карбери о серии с «Рейнджерс»: «Овечкина очень плотно опекали. У него было полсекунды на принятие решения»

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал причину низкой результативности Овечкина в Кубке Стэнли
Руслан Минаев
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением об игре форварда Александра Овечкина в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2:4).

«Игра в большинстве очень важна, когда у нас есть проблемы в атаке, а у [Овечкина] мало возможностей для атаки. «Рейнджерс» опекали его настолько плотно, что как только он получал шайбу, у него было полсекунды, чтобы принять решение. Думаю, это сильно повлияло на его игру в серии», — цитирует тренера ESPN.

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли. Российский форвард не набрали ни одного очка в четырех матчах серии.

«Рейнджерс» победили в серии (4-0) вышли во второй раунд и встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Спенсер Карбери
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