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Сегодня, 15:27

Белоголовцев — о нападающем «Спартака» Мелешине: «Такие ребята всегда бьются за клуб в кровь и до конца»

Алина Савинова
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Известный российский актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал, что думает о нападающем московского клуба Павле Мелешине.

«Мне очень нравится игра Мелешина на предсезонном турнире, проходящем сейчас. Но давайте не забывать, что результаты там отличаются от того, что происходит в реальных играх чемпионата. Я не думаю, что Мелешин получит место в основном составе прямо сейчас. Я обратил на него внимание еще в прошлом сезоне. Он мне нравится тем, что это мальчик с абсолютным «ромбом в сердце». Папа ему позаимствовал «ромб», теперь у мальчика свой есть на груди, и это клево. Такие ребята всегда бьются за клуб в кровь и до конца. Это очень классно», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

Мелешин является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за клуб 30 августа 2022 года в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0). Его гол в этой встрече принес победу красно-белым.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-o-meleshine-takie-rebyata-vsegda-byutsya-za-romb-v-krov-i-do-kontsa
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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