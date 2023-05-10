КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:07

Сергей Михайлов может войти в состав совета директоров «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов может войти в состав директоров московского «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что соответствующее решение может быть принято по окончании текущего сезона.

Михайлов входил в совет директоров «Спартака» с 2004 года, в августе 2020-го он покинул пост заместителя председателя совета директоров московского клуба. Также в «Спартаке» специалист курировал вопросы работы с болельщиками.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков за 26 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergei-mikhailov-mozhet-vernutsya-v-sostav-soveta-direktorov-spartaka-249967/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Михайлов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина
Рекордный доход — 10 миллионов евро. В Милане ажиотаж перед полуфиналом ЛЧ
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году
Избитая в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Барбоза заявил, что Семак может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг
Агент Кайо ответил, сыграет ли футболист с «Зенитом»
Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются зарубежные клубы
Гладилин: «Пока в «Спартаке» нет костяка, поэтому команду лихорадит»
Семин считает, что Семак смог бы добиться успеха не только в «Зените»
Рапопорт уверен, что нынешний «Зенит» был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза заявил, что Семак может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг

Агент Гильерме: «Пока неизвестно, останется ли Маркос в «Химках» летом»