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9 апреля, 22:42

Семак — о забитом мяче Кассьерры: «Благодарим его, что он принес победный гол «Зениту»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о голе хавбека сине-бело-голубых Матео Кассьерры в ворота «Локомотива» (2:1) в матче 22-го тура РПЛ.

— Кассьерра забил дебютный гол спустя 19 матчей за «Зенит». Вам не кажется, что его прокляли?

— Что касается проклятий, это не ко мне. Матео играет очень активно при обороне, хорошо двигается, но, к сожалению, не забивает. И на него это влияет. Меня это уже во вторую очередь заботило, для меня главное, чтобы выиграла команда. Для нас это Матео забил, благодарим его, что он принес победный гол «Зениту».

Этот гол стал для колумбийца дебютным за питерскую команду.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Матео Кассьерра
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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