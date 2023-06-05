Семак — о бразильцах в «Зените»: «Мы никогда и никого насильно не удерживаем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о легионерах в питерском клубе.

«Мы никогда и никого насильно не удерживаем. Если будут предложения, клуб рассмотрит любое, и нам не важно бразилец это или нет. На сегодняшний день предложений нет. Приобрести игрока с российским паспортом и который будет конкурировать за место в стартовом составе — очень сложно. Иностранный игрок при таких же качествах будет стоит куда дешевле, так устроено. У нас только одна задача — побеждать, от этого и отталкиваемся, рады любому сильному игроку, который сможет составить конкуренцию в стартовом составе», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.