Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал игру форварда красно-белых Александра Соболева в дерби с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

— Второй гол «Спартака» — это прежде всего заслуга Промеса, который стянул на себя соперников и отправил в прорыв Соболева?

— Здесь в первую очередь бездарно сыграли хозяева! По идее ничто не предвещало беды. Почему Роша, видя, что Соболев набирает скорость, не стал сопровождать его до конца, а выдернулся на Промеса? Не понимаю... Квинси — игрок квалифицированный, наказывает за такие ляпы, выдал отличный пас. Кстати, эпизод начался с потери Чалова. Но если бы Роша действовал по-другому, гола бы не было.

— Соболев вновь забил. Его уже называют русским Холанном.

— Давайте все-таки будем поосторожнее с такими параллелями. Рановато... АПЛ и РПЛ — две большие разницы. Александр молодец, поймал бомбардирский ритм, идет по-хорошему графику. В принципе это его работа.

— При этом лучшим футболистом матча признали Чалова.

— Федор оформил дубль, все в принципе логично. Он, как правило, находится в тени, о нем не так много говорят. Но у него есть хорошие качества: не выключается из игры, способен забить в нужный момент. В первом случае здорово поставил корпус, оттеснил Мевлю. Во втором — классно пробил головой. Но там нужно похвалить за подачу и Облякова.