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Сегодня, 10:40

Помощник главного тренера ЦСКА: «Нельзя выбить Сочи из Федотова? А из Заремы можно выбить Уфу?»

Помощник Федотова ответил Зареме на слова про «Сочи»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Зареме Салиховой.

— На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить «Сочи» из человека». Не обидно вам слышать такое?

— Почему Сочи. Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?

— В Уфе.

— Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич, Москву из тебя не выбить. Сколько великих людей выходило из малых городов.

— То есть никак не обижает?

— Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Зарема Салихова
Олег Фоменко
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