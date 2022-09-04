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4 сентября, 19:26

Юран заявил, что в скором времени возглавит клуб РПЛ

Антон Иванов
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Владимир Пушкарев
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран перед матчем 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» заявил, что в скором времени возглавит клуб Российской премьер-лиги.

«Спартак играет дома, должен быть фаворитом. Тренерская деятельность? Скоро узнаете. Клуб РПЛ», — сказал Юран.

53-летний специалист возглавил «Химки» в феврале 2022 года, под его руководством команда избежала вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22, победив «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах. Юран покинул пост главного тренера подмосковного клуба 10 августа 2022 года.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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