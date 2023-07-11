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Шалимов: «С приходом Медины в «Спартак» есть опасения, что прочно сядет Зиньковский»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на приход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Медина? Понятно, что это за футболист. Пока не могу сказать, где он будет играть, потому что за весну Абаскаль поменял много схем. Предположу, что при схеме с двумя форвардами парагваец будет как «десятка», а если с одним, то справа. Пока сделка выглядит более понятной для ЦСКА — когда клуб берет игрока бесплатно, а продает за 7 миллионов евро, это хорошо. Деньги решают все, и позиция «мы не отпустим, потому что это «Спартак», выглядела бы смешно. На мой взгляд, у ЦСКА есть Обляков, который ничуть не хуже. Что касается «Спартака», то есть опасения, что прочно сядет Зиньковский. Его позиция — слева, но там Промес, Антон выходил справа, но теперь тут Медина, плюс есть Мозес», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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