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Широков: «Для Дзюбы важны эмоции. В стане «Локомотива» они у него есть»

Алина Савинова
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Директор «Сатурна» Роман Широков поделился впечатлениями от игры форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Мне всегда нравился [Дзюба]. Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за «Адану». К «Локомотиву» он тоже на последнем этапе присоединился. Для Артема важны эмоции. В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. За 6 матчей в чемпионате России 34-летний нападающий забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-dlya-dzyuby-vazhny-e-motsii-v-lokomotive-oni-u-nego-est/
Артем Дзюба
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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