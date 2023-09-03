Шитов признался, что адресовал критикам жест после своего гола в ворота «Факела»

Сегодня, 14:13
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил свой жест во время празднования гола в победном матче 7-го тура против «Факела» (3:0).
— Ты очень эмоционально отпраздновал свой гол в ворота «Факела». Кому был обращен твой жест с пальцем у рта?
— Показал то, что первое в голове было, — цитирует Шитова Metaratings.ru.
— Обычно этот жест обращен к критикам с просьбой замолчать.
— Можно сказать и так.
— Расскажи о самом голе. Как удалось так здорово ударить?
— Увидел, что игрока «Факела» потянуло в левую сторону, обманул его, увидел пустой угол и попал в него. Хорошо, что так получилось ударить.
— Как долго ты ждал этого гола?
— Ждал очень долго, с момента своего предыдущего мяча. Даже не помню, когда он был. Наверное, против «Ростова». Все вокруг уже говорили, что надо забить, что очень ждем этого. И перед игрой два человека, в том числе Сергей Корниленко, сказали, что я забью. Поэтому и побежал к нему на скамейку праздновать.
«Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России самарская команда встретится с ЦСКА. Матч пройдет 16 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -