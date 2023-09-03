Шитов признался, что адресовал критикам жест после своего гола в ворота «Факела»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил свой жест во время празднования гола в победном матче 7-го тура против «Факела» (3:0).

— Ты очень эмоционально отпраздновал свой гол в ворота «Факела». Кому был обращен твой жест с пальцем у рта?

— Показал то, что первое в голове было, — цитирует Шитова Metaratings.ru.

— Обычно этот жест обращен к критикам с просьбой замолчать.

— Можно сказать и так.

— Расскажи о самом голе. Как удалось так здорово ударить?

— Увидел, что игрока «Факела» потянуло в левую сторону, обманул его, увидел пустой угол и попал в него. Хорошо, что так получилось ударить.

— Как долго ты ждал этого гола?

— Ждал очень долго, с момента своего предыдущего мяча. Даже не помню, когда он был. Наверное, против «Ростова». Все вокруг уже говорили, что надо забить, что очень ждем этого. И перед игрой два человека, в том числе Сергей Корниленко, сказали, что я забью. Поэтому и побежал к нему на скамейку праздновать.

«Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России самарская команда встретится с ЦСКА. Матч пройдет 16 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.