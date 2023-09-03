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Сегодня, 14:13

Шитов признался, что адресовал критикам жест после своего гола в ворота «Факела»

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил свой жест во время празднования гола в победном матче 7-го тура против «Факела» (3:0).

— Ты очень эмоционально отпраздновал свой гол в ворота «Факела». Кому был обращен твой жест с пальцем у рта?

— Показал то, что первое в голове было, — цитирует Шитова Metaratings.ru.

— Обычно этот жест обращен к критикам с просьбой замолчать.

— Можно сказать и так.

— Расскажи о самом голе. Как удалось так здорово ударить?

— Увидел, что игрока «Факела» потянуло в левую сторону, обманул его, увидел пустой угол и попал в него. Хорошо, что так получилось ударить.

— Как долго ты ждал этого гола?

— Ждал очень долго, с момента своего предыдущего мяча. Даже не помню, когда он был. Наверное, против «Ростова». Все вокруг уже говорили, что надо забить, что очень ждем этого. И перед игрой два человека, в том числе Сергей Корниленко, сказали, что я забью. Поэтому и побежал к нему на скамейку праздновать.

«Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России самарская команда встретится с ЦСКА. Матч пройдет 16 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/shitov-adresoval-kritikam-zhest-posle-svoego-gola-v-vorota-fakela-280336/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Шитов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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