Шитов забил дебютный гол в истории «Крыльев Советов» на первой минуте матча чемпионата России

30 марта, 18:41
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1. Счет на первой минуте открыл нападающий самарцев Владислав Шитов.
Удивительно, но Шитов оказался первым футболистом «Крыльев», которому удалось отличиться до истечения 60 стартовых секунд матча чемпионата. Историческое достижение случилось аж в 887 матче.
На второй минуте голами отмечались Гарник Авалян, Андрей Каряка (дважды), Жозе Соуза, Режиналь Горе и Николай Рассказов, открывший счет в сентябрьской встрече с ЦСКА.
Самые быстрые голы «Крыльев Советов» в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матч
|
Минута
|
30.03.2024
|
Владислав Шитов
|
Россия
|
Зенит (д) — 1:1
|
1'
|
16.08.1997
|
Гарник Авалян
|
Армения
|
Жемчужина (г) — 1:0
|
2'
|
30.06.2001
|
Андрей Каряка
|
Россия
|
Факел (д) — 3:1
|
2'
|
13.04.2003
|
Андрей Каряка
|
Россия
|
Спартак (г) — 1:1
|
2'
|
09.05.2004
|
Жозе Соуза
|
Бразилия
|
Спартак (д) — 4:2
|
2'
|
13.04.2013
|
Режиналь Горе
|
Гаити
|
Краснодар (г) — 3:0
|
2'
|
16.09.2023
|
Николай Рассказов
|
Россия
|
ЦСКА (г) — 2:2
|
2'
|
26.06.1993
|
Геннадий Ремезов
|
Россия
|
Океан (д) — 3:0
|
3'
|
05.04.1997
|
Виталий Сафронов
|
Россия
|
Алания (д) — 1:3
|
3'
|
31.03.2001
|
Анжело
|
Бразилия
|
Торпедо (д) — 3:0
|
3'
|
19.03.2006
|
Кшиштоф Лонгевка
|
Польша
|
Локомотив (г) — 1:0
|
3'
|
27.09.2010
|
Олег Самсонов
|
Россия
|
Анжи (д) — 3:0
|
3'
|
22.04.2012
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
Ростов (д) — 2:1
|
3'
|
13.08.2016
|
Милан Родич
|
Сербия
|
Краснодар (д) — 1:1
|
3'