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30 марта, 18:41

Шитов забил дебютный гол в истории «Крыльев Советов» на первой минуте матча чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1. Счет на первой минуте открыл нападающий самарцев Владислав Шитов.

Удивительно, но Шитов оказался первым футболистом «Крыльев», которому удалось отличиться до истечения 60 стартовых секунд матча чемпионата. Историческое достижение случилось аж в 887 матче.

На второй минуте голами отмечались Гарник Авалян, Андрей Каряка (дважды), Жозе Соуза, Режиналь Горе и Николай Рассказов, открывший счет в сентябрьской встрече с ЦСКА.

Самые быстрые голы «Крыльев Советов» в чемпионатах России

Дата

Игрок

Гражданство

Матч

Минута

30.03.2024

Владислав Шитов

Россия

Зенит (д) — 1:1

1'

16.08.1997

Гарник Авалян

Армения

Жемчужина (г) — 1:0

2'

30.06.2001

Андрей Каряка

Россия

Факел (д) — 3:1

2'

13.04.2003

Андрей Каряка

Россия

Спартак (г) — 1:1

2'

09.05.2004

Жозе Соуза

Бразилия

Спартак (д) — 4:2

2'

13.04.2013

Режиналь Горе

Гаити

Краснодар (г) — 3:0

2'

16.09.2023

Николай Рассказов

Россия

ЦСКА (г) — 2:2

2'

26.06.1993

Геннадий Ремезов

Россия

Океан (д) — 3:0

3'

05.04.1997

Виталий Сафронов

Россия

Алания (д) — 1:3

3'

31.03.2001

Анжело

Бразилия

Торпедо (д) — 3:0

3'

19.03.2006

Кшиштоф Лонгевка

Польша

Локомотив (г) — 1:0

3'

27.09.2010

Олег Самсонов

Россия

Анжи (д) — 3:0

3'

22.04.2012

Сергей Корниленко

Белоруссия

Ростов (д) — 2:1

3'

13.08.2016

Милан Родич

Сербия

Краснодар (д) — 1:1

3'
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
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