Шитов забил дебютный гол в истории «Крыльев Советов» на первой минуте матча чемпионата России

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1. Счет на первой минуте открыл нападающий самарцев Владислав Шитов.

Удивительно, но Шитов оказался первым футболистом «Крыльев», которому удалось отличиться до истечения 60 стартовых секунд матча чемпионата. Историческое достижение случилось аж в 887 матче.

На второй минуте голами отмечались Гарник Авалян, Андрей Каряка (дважды), Жозе Соуза, Режиналь Горе и Николай Рассказов, открывший счет в сентябрьской встрече с ЦСКА.

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