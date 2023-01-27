Шмарко считает Джикию лучшим защитником РПЛ

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Бывший защитник «Ротора» и тренер «Ленинградца» Александр Шмарко считает защитника «Спартака» Георгия Джикию лучшим на своей позиции среди российских игроков.
— Кого вы выделите из российских защитников?
— Джикию.
— За счет чего?
— Бойцовские качестве, мужской характер, неуступчивость в каждом моменте, ответственность. Не зря он капитан «Спартака», — цитирует Шмарко «Спорт День за Днем».
29-летний Джикия провел 21 матч в составе «Спартака» и отметился двумя результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования