Слишкович рассказал о своих эмоциях от назначения и.о. главного тренера «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своих ощущениях в связи с назначением.

«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

Наша общая цель – вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача – вывести команду из нее. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», – приводит слова Слишковича пресс-служба красно-белых.

41-летний босниец 14 апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Слишкович входил в тренерский штаб красно-белых с лета 2022 года.

После 23 матчей «Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в РПЛ. 21 апреля москвичи на выезде сыграют с «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ. Начало – в 20.30 по московскому времени.