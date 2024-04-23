Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:59

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса состоится в Дубае 2 мая

Руслан Минаев
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на RTL.

В середине марта 32-летний форвард был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать Промесу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.

Источник: РИА
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
ВАДА пояснило разницу между допингом у китайских пловцов и Валиевой
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Нидерландский журналист считает, что Промес сядет в тюрьму: «Пора забыть о счастливой жизни»
Федун резко высказался о ситуации с Промесом: «Больше чем глупость! Но я не буду говорить такие слова»
Маклаков считает, что отсутствие Промеса сказывается на игре «Спартака»: «Приходится перестраиваться»
Почетный президент ОКР Жуков считает, что Промес не вернется в «Спартак»
Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ
Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ещенко назвал «Спартак» фаворитом дерби: «Не нравится, как сейчас играет ЦСКА»