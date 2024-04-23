Ещенко назвал «Спартак» фаворитом дерби: «Не нравится, как сейчас играет ЦСКА»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Естественно, «Спартак» — фаворит. Мне вообще не нравится, как сейчас играет ЦСКА. Что с «Локомотивом», что в игре с «Ахматом». У них свои проблемы. В связи со этим думаю, что «Спартак» победит. С них сняли оковы, они расслабленные. Играют и добиваются результатов. Даже в каких-то полумоментах выгрызают мяч, чего раньше не было», — сказал Ещенко «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА идет 6-м (37).