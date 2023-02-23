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Сегодня, 11:15

Смольников: «68 лет на двоих с Дзюбой? Мы пришли помочь команде!»

Смольников поделился мнением о критике после перехода в «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Игорь Смольников в комментарии для «СЭ» высказался о критике после перехода в московскую команду.

— Есть мнение, что Смольников и Дзюба, которым 68 лет на двоих, не те игроки, что нужны «Локомотиву». Как бы вы ответили на это?

— Тяжело ответить. Это их мнение. Мы пришли сюда, чтобы решать определенные задачи, помочь команде. Лучший ответ будет от нас на поле, наша игра.

8 февраля Смольников и Дзюба подписали контракты до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Артем Дзюба
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
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