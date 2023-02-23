Защитник «Локомотива» Игорь Смольников в комментарии для «СЭ» высказался о взаимодействии с молодыми игроками в команде.

— Получилось найти подход к молодым игрокам?

— Это повседневная работа. Кто-то замечает положительные моменты. Это детальки, на которые стоит обращать внимание в работе, на тренировках, в играх. Всегда в команде должны быть примеры, чтобы было куда расти.

Команда отлично приняла! Все ребята, абсолютно спокойно. Если честно, даже не задумывался об этом. Многих ребят знали и до этого. Нужно было уделить больше внимания вхождению в тренировочный процесс. А общение... В быту никаких проблем не было.

8 февраля Смольников подписал контракт с московской командой до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.