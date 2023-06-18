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Сегодня, 18:03

Смородская: «Самошников — очень странный трансфер для «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о переходе экс-защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский клуб.

«Илья Самошников — очень странный трансфер для «Локомотива». Я не знаю этого футболиста глубоко, чтобы однозначно критиковать. Очень мало записей игр из Первой лиги. Сложно говорить, но это не какой-то выдающийся переход. Плюс не вижу, что позиция крайнего защитника проблемна для «Локо», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

Также экс-президент «Локомотива» рассказала, ждет ли от железнодорожников более громкий трансфер в межсезонье.

«Я не знаю, что ожидать от железнодорожников. Они на 40 миллионов евро при немцах накупили футболистов — ни одного удачного перехода», — добавила она.

17 июня стало известно, что Самошников подписал контракт с железнодорожниками до 2026 года.

25-летний защитник выступал за «Рубин» с 2020 года. В составе казанской команды он провел 87 матчей, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/smorodskaya-samoshnikov-strannyi-transfer-lokomotiva-oni-na-40-mln-evro-pri-nemcakh-nakupili-ni-odnogo-udachnogo-perekhoda-259739/
Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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