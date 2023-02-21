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Сегодня, 23:20

Смородская заявила, что поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию железнодорожников.

Московский клуб этой зимой подписал Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Хермана Конти, Артема Дзюбу, Игоря Смольникова и Илью Лантратова.

«Зимней трансферной кампании «Локомотива» поставила бы тройку. Я не вижу никаких заслуг клуба в этом», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Локомотив» идет на 14 месте в РПЛ. 22 февраля команда сыграет против «Спартака» в четвертьфинале FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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