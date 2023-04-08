Соболев оформил уникальный хет-трик

Сегодня, 22:03
Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал первым игроком в истории чемпионата России, который в одном матче отметился двумя голами и одним автоголом.
Ранее 20 футболистов отправляли по мячу в свои и чужие ворота. Из нападающих подобным образом отметились Евгений Савин, Юра Мовсисян и Умар Ньясс.
Футболисты, забивавшие в свои и чужие ворота в матчах чемпионата России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Гол
|
Автогол
|
09.08.1992
|
Сергей Кузьмин
|
Локомотив НН
|
Кубань (д) — 3:3
|
49' (3:1)
|
24' (0:1)
|
15.05.1996
|
Борис Востросаблин
|
Торпедо
|
Текстильщик (д) — 2:1
|
49' (1:1)
|
42' (0:1)
|
10.07.1996
|
Андрей Морозов
|
Уралмаш
|
Динамо (д) — 1:4
|
58' (1:3)
|
43' (0:3)
|
04.04.1998
|
Раймондас Жутаутас
|
Алания
|
Кр.Советов (г) — 2:2
|
44' (1:1)
|
57' (1:2)
|
23.03.2002
|
Мартин Хиски
|
Динамо
|
ЦСКА (д) — 1:2
|
50' (1:1)
|
4' (0:1)
|
20.09.2003
|
Евгений Алдонин
|
Ротор
|
Шинник (г) — 2:2
|
14' (1:0)
|
51' (2:2)
|
19.03.2004
|
Душан Петкович
|
Спартак
|
Сатурн (г) — 2:2
|
88' (2:2)
|
67' (1:2)
|
21.04.2007
|
Алексей Попов
|
Амкар
|
Томь (д) — 3:3
|
15' (2:1)
|
44' (3:3)
|
06.05.2008
|
Рикарду Силва
|
Шинник
|
Спартак (г) — 2:4
|
61'(2:2)
|
33' (1:2)
|
09.07.2008
|
Александр Амисулашвили
|
Спартак Нч
|
Зенит (г) — 4:3
|
70' (4:3)
|
11' (0:1)
|
05.10.2008
|
Алексей Березуцкий
|
ЦСКА
|
Химки (г) — 2:1
|
34' (1:0)
|
90+5' (2:1)
|
26.04.2009
|
Владимир Кисенков
|
Спартак Нч
|
Амкар (д) — 4:1
|
38' (2:0)
|
82' (4:1)
|
29.11.2009
|
Денис Колодин
|
Динамо
|
Москва (г) — 2:1
|
7' (1:0)
|
43' (2:1)
|
18.09.2010
|
Евгений Савин
|
Крылья Советов
|
Амкар (г) — 1:2
|
45' (1:1)
|
48' (1:2)
|
02.05.2012
|
Юра Мовсисян
|
Краснодар
|
Амкар (г) — 2:2
|
15' (1:0)
|
90+3' (2:2)
|
22.09.2013
|
Антон Путило
|
Волга
|
Анжи (д) — 2:1
|
21' (2:0)
|
22' (2:1)
|
18.10.2014
|
Умар Ньясс
|
Локомотив
|
Терек (д) — 2:1
|
9' (1:0)
|
43' (1:1)
|
20.07.2019
|
Джемал Табидзе
|
Уфа
|
Краснодар (г) — 2:3
|
40' (2:0)
|
87' (2:3)
|
21.05.2022
|
Кристиан Нобоа
|
Сочи
|
Динамо (г) — 5:1
|
45+1' (4:1)
|
8' (0:1)
|
06.11.2022
|
Егор Филипенко
|
Урал
|
Локомотив (д) — 2:2
|
90' (2:1)
|
90+5' (2:2)
|
08.04.2023
|
Александр Соболев
|
Спартак
|
Динамо (д) — 3:3
|
7' (1:0), 88' (3:3)
|
45+3' (2:2)