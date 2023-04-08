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Сегодня, 22:03

Соболев оформил уникальный хет-трик

Кирилл Бурдаков
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Александр Соболев (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал первым игроком в истории чемпионата России, который в одном матче отметился двумя голами и одним автоголом.

Ранее 20 футболистов отправляли по мячу в свои и чужие ворота. Из нападающих подобным образом отметились Евгений Савин, Юра Мовсисян и Умар Ньясс.

Футболисты, забивавшие в свои и чужие ворота в матчах чемпионата России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Гол

Автогол

09.08.1992

Сергей Кузьмин

Локомотив НН

Кубань (д) — 3:3

49' (3:1)

24' (0:1)

15.05.1996

Борис Востросаблин

Торпедо

Текстильщик (д) — 2:1

49' (1:1)

42' (0:1)

10.07.1996

Андрей Морозов

Уралмаш

Динамо (д) — 1:4

58' (1:3)

43' (0:3)

04.04.1998

Раймондас Жутаутас

Алания

Кр.Советов (г) — 2:2

44' (1:1)

57' (1:2)

23.03.2002

Мартин Хиски

Динамо

ЦСКА (д) — 1:2

50' (1:1)

4' (0:1)

20.09.2003

Евгений Алдонин

Ротор

Шинник (г) — 2:2

14' (1:0)

51' (2:2)

19.03.2004

Душан Петкович

Спартак

Сатурн (г) — 2:2

88' (2:2)

67' (1:2)

21.04.2007

Алексей Попов

Амкар

Томь (д) — 3:3

15' (2:1)

44' (3:3)

06.05.2008

Рикарду Силва

Шинник

Спартак (г) — 2:4

61'(2:2)

33' (1:2)

09.07.2008

Александр Амисулашвили

Спартак Нч

Зенит (г) — 4:3

70' (4:3)

11' (0:1)

05.10.2008

Алексей Березуцкий

ЦСКА

Химки (г) — 2:1

34' (1:0)

90+5' (2:1)

26.04.2009

Владимир Кисенков

Спартак Нч

Амкар (д) — 4:1

38' (2:0)

82' (4:1)

29.11.2009

Денис Колодин

Динамо

Москва (г) — 2:1

7' (1:0)

43' (2:1)

18.09.2010

Евгений Савин

Крылья Советов

Амкар (г) — 1:2

45' (1:1)

48' (1:2)

02.05.2012

Юра Мовсисян

Краснодар

Амкар (г) — 2:2

15' (1:0)

90+3' (2:2)

22.09.2013

Антон Путило

Волга

Анжи (д) — 2:1

21' (2:0)

22' (2:1)

18.10.2014

Умар Ньясс

Локомотив

Терек (д) — 2:1

9' (1:0)

43' (1:1)

20.07.2019

Джемал Табидзе

Уфа

Краснодар (г) — 2:3

40' (2:0)

87' (2:3)

21.05.2022

Кристиан Нобоа

Сочи

Динамо (г) — 5:1

45+1' (4:1)

8' (0:1)

06.11.2022

Егор Филипенко

Урал

Локомотив (д) — 2:2

90' (2:1)

90+5' (2:2)

08.04.2023

Александр Соболев

Спартак

Динамо (д) — 3:3

7' (1:0), 88' (3:3)

45+3' (2:2)
Александр Соболев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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