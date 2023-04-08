Соболев оформил уникальный хет-трик

Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал первым игроком в истории чемпионата России, который в одном матче отметился двумя голами и одним автоголом.

Ранее 20 футболистов отправляли по мячу в свои и чужие ворота. Из нападающих подобным образом отметились Евгений Савин, Юра Мовсисян и Умар Ньясс.

Футболисты, забивавшие в свои и чужие ворота в матчах чемпионата России