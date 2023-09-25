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Сегодня, 12:44

Соболев прокомментировал результативную передачу на Бонгонда в матче с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Спартака» Александр Соболев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал результативную передачу на Тео Бонгонда в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать? Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать. Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-o-golevom-pase-na-bongonda-da-ya-bil-po-vorotam-verite-chto-del-fin-mog-takoj-otdat/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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