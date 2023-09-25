Соболев прокомментировал результативную передачу на Бонгонда в матче с «Динамо»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал результативную передачу на Тео Бонгонда в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать? Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать. Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.