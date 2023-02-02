Соболев рассказал, как сказывается отсутствие Промеса на сборе «Спартака»

Сегодня, 22:20
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как сказывается отсутствие форварда Квинси Промеса на сборе команды.
Руководство красно-белых разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.
— Как считаешь, на данный момент какая линия атаки более мощная: у «Спартака» или «Зенита»?
— Не знаю. Сколько «Спартак» забил в этом сезоне.
— Поменьше чуть-чуть.
— Значит, пока наверное, лучше линия «Зенита».
— С Промесом сейчас на связи, как он?
— Честно, не могу ответить на вопрос. С ним на связи, общаемся. Спрашиваем, что как. Тренируется, готовится. По третьему сбору ничего сказать не могу.
— Как сказывается его отсутствие?
— Понятно, что Промес это один из лидеров команды. Конечно, это сказывается. С любым другим футболистом это бы тоже сказывалось. Он часть коллектива, команды. Конечно, будет сказываться.
— Можно ли будет без этих сборов в сезоне Промесу что-то показать?
— Я думаю, он профессионал. Он готовится, тренируется. Проблем не должно быть.