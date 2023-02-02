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Сегодня, 22:20

Соболев рассказал, как сказывается отсутствие Промеса на сборе «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как сказывается отсутствие форварда Квинси Промеса на сборе команды.

Руководство красно-белых разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

— Как считаешь, на данный момент какая линия атаки более мощная: у «Спартака» или «Зенита»?

— Не знаю. Сколько «Спартак» забил в этом сезоне.

— Поменьше чуть-чуть.

— Значит, пока наверное, лучше линия «Зенита».

— С Промесом сейчас на связи, как он?

— Честно, не могу ответить на вопрос. С ним на связи, общаемся. Спрашиваем, что как. Тренируется, готовится. По третьему сбору ничего сказать не могу.

— Как сказывается его отсутствие?

— Понятно, что Промес это один из лидеров команды. Конечно, это сказывается. С любым другим футболистом это бы тоже сказывалось. Он часть коллектива, команды. Конечно, будет сказываться.

— Можно ли будет без этих сборов в сезоне Промесу что-то показать?

— Я думаю, он профессионал. Он готовится, тренируется. Проблем не должно быть.

Александр Соболев
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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