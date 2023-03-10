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Сегодня, 20:52

«Сочи» впервые в сезоне РПЛ проиграл дома, уступив «Оренбургу» со счетом 0:4

Ана Горшкова
Корреспондент
«Сочи» — «Оренбург» — 0:4.
Фото ФК «Сочи»
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«Оренбург» на выезде разгромил «Сочи» в матче 19-го тура чемпионата России — 4:0.

Голами в составе гостей отметились Кирилл Капленко, Матиас Перес, Иван Башич и Юрий Ковалев. Для Капленко и Переса это первые голы в РПЛ.

«Сочи» впервые в текущем сезоне РПЛ проиграл на домашнем поле. Также это первое поражение главного тренера команды Курбана Бердыева после возвращения в чемпионат России.

«Оренбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Сочи» опустился на восьмою строчку (28).

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
10 мар, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:4
Оренбург
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
5
122
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