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Сегодня, 19:00

«Сочи» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» на своем поле примет «Рубин» в рамках 15-го тура чемпионата России в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Балтика» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.55 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Рубин

По итогам 14 туров южане располагаются на последнем месте в турнирной таблице, в их активе — 10 очков. Клуб из Казани заработал 19 баллов и занимает 9-ю строчку.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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