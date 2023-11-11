«Сочи» на своем поле примет «Рубин» в рамках 15-го тура чемпионата России в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Балтика» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.55 по московскому времени.

По итогам 14 туров южане располагаются на последнем месте в турнирной таблице, в их активе — 10 очков. Клуб из Казани заработал 19 баллов и занимает 9-ю строчку.

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