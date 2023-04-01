Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:10

«Спартак» — «Ахмат»: в ворота красно-белых ошибочно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фол Романа Зобнина в матче «Спартак» — «Ахмат».
Фото Скриншот из трансляции
Telegram Дзен

На 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой совершил одну за другой две ошибки, одна из которых стала ключевой. Сначала он ошибочно назначил угловой удар, решив, что мяч ушел за пределы поля от спартаковца Михаила Игнатова. Хотя он выкатился за линию ворот от ноги Бернарда Бериши.

А затем после розыгрыша углового Сухой не зафиксировал фол Романа Зобнина, который сзади ударил ногой Андрея Семенова в область икроножной мышцы. Мяч в этот момент находился в игре — не ушел за пределы поля.

Видеоарбитр Евгений Турбин провел проверку, но в действия судьи не вмешался. 11-метровый удар в ворота «Спартака» был ошибочно не назначен.

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Евгений Турбин
72
28
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Спортивный директор «Пари НН» — о словах Дзюбы: «Никто не сомневался, что он топ-футболист»
«Спартак» — «Ахмат»: в пользу красно-белых ошибочно не назначен пенальти
Гершкович не обижен за то, что ему не дали нанести символический удар перед матчем между «Динамо» и «Сочи»
Булыкин: «Дзюба — красавчик. Правильно, что «Локомотив» хочет заключить с Артемом долгосрочный контракт»
Тарханов: «Сочи» - просто молодцы, очень грамотно сыграли против «Динамо»
Гагнидзе о матче с «Сочи»: «Сложный матч. Не могу сказать, почему проиграли»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Сочи» Нобоа рассказал о тренировках под руководством Бердыева

Тарханов: «Сочи» - просто молодцы, очень грамотно сыграли против «Динамо»