Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:56

«Спартак» — ЦСКА: гол Игнатова отменен

Виктория Кравченко
«Спартак» — ЦСКА: гол Игнатова отменен.
Фото Скриншот трансляции.
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отметился голом на 21-й минуте матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА, однако мяч был отменен.

Решение второго помощника арбитра Адлана Хатуева, который зафиксировал «вне игры», после просмотра подтвердили видеоассистенты — Павел Шадыханов и Александр Богданов, после чего главный судья Сергей Карасев возобновил игру свободным ударом от ворот армейцев.

В этом сезоне РПЛ видеоассистенты не могут использовать офсайдные линии из-за отсутствия контракта с верифицированным поставщиком, а потому в спорных эпизодах при отсутствии убедительных ракурсов и явных ошибок должны поддерживать решения помощников арбитров.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА

«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча

Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарова могут выписать в конце мая? Роман все еще в реанимации, но хочет домой
Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
ЦСКА все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд
Федун отреагировал на удаление Соболева в матче «Спартака» с ЦСКА
Чернов: «Соболеву предстоит операция на палец»
Деменко: «ЦСКА не упустит вторую строчку, несмотря на поражение от «Спартака»
Абаскаль считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова болеет за ЦСКА в дерби

Полузащитник «Торпедо» Эркинов: «Будем готовиться, чтобы вновь вернуться в РПЛ. Мы верим!»