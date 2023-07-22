«Спартак» — ЦСКА и «Ахмат» — «Крылья»: моменты одинаковые, решения Карасева разные. Почему?

На 38-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» арбитр Сергей Карасев зафиксировал фол Бенхамина Гарре, который сначала сыграл в мяч, а через мгновение наступил Ивану Олейникову на голеностоп. Рефери наказал самарца штрафным ударом.

Момент остался бы незамеченным, если бы не игра «Спартак» — ЦСКА (2:1), которая состоялась 21 мая этого года. Тогда на 83-й минуте в штрафной площади армейцев Игорь Дивеев сначала попал в мяч, а потом наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп.

Карасев не назначил пенальти, вмешался видеоарбитр Павел Шадыханов, но после просмотра повторов судья оставил свое решение в силе и не наказал защитника 11-метровым ударом. ЭСК потом согласилась с вердиктом рефери.

Моменты одинаковые, арбитр тот же, а вот решения разные. Почему?