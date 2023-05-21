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Судейство

Сегодня, 18:45

«Спартак» — ЦСКА: Карасев не наказал гостей 11-метровым. ЭСК найдет объяснение и поддержит судью

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игорь Дивеев наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп в матче «Спартак» — ЦСКА.
Фото Скриншот из трансляции
Сергей Карасев в матче «Спартак» — ЦСКА.
Фото Скриншот из трансляции
ВАР в матче «Спартак» — ЦСКА.
Фото Скриншот из трансляции
Игорь Дивеев наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп в матче «Спартак» — ЦСКА.
Фото Скриншот из трансляции
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На 83-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота армейцев, когда Игорь Дивеев наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп.

Игорь Дивеев наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп в матче «Спартак» — ЦСКА.
Скриншот из трансляции

В действия судьи вмешался видеоарбитр Павел Шадыханов, но после просмотра повторов рефери оставил свое решение в силе и не наказал защитника 11-метровым ударом.

ВАР в матче «Спартак» — ЦСКА.
Скриншот из трансляции

Предположу, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС найдет основания, чтобы поддержать Карасева: в том числе обратит внимание на то, что Дивеев сначала попал в мяч, а уже затем случился контакт. Агрессии нет, безрассудства — тоже. Значит, повода для наказания нет.

Сергей Карасев в матче «Спартак» — ЦСКА.
Скриншот из трансляции

Но и в этом сезоне, и раньше хватало противоположных примеров — когда судьи все-таки назначали 11-метровые удары.

Игорь Дивеев
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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