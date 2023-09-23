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Сегодня, 18:00

«Спартак» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

Трансляция игры РПЛ «Спартак» — «Динамо» начнется в 18.30 мск на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» в домашнем матче примет «Динамо» в девятом туре чемпионата России по футболу 23 сентября, в субботу. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Спартак» — «Динамо» можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.30.

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Красно-белые под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля набрали 13 очков за 8 туров, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ. Динамовцы вместе с чешским специалистом Марцелом Личкой находятся на четвертой строчке с 15 баллами.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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