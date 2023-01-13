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Сегодня, 22:01

Источник: «Спартак» достиг устного соглашения о переходе Тавареша из «Бенфики»

Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press
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«Спартак» достиг устного соглашения о переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша, утверждает Telegram-канал Максима Никитина «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

По информации источника, официальное объявление трансфера затормаживается из-за вопросов по состоянию здоровья 21-летнего португальского футболиста и определенных сложностей по переводу денег из России

Сообщается, что параллельно «Спартак» изучает других кандидатов, но Тавареш по-прежнему остается ключевым вариантом.

В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за «Базель», где провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Швейцарскую команду с февраля 2022-го тренировал нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Ранее в комментарии «СЭ» португальский агент Паулу Барбоза назвал перспективным возможный переход Тавареша в «Спартак».

Источник: https://t.me/spartakoz/7495
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Томаш Тавареш
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