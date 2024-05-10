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Сегодня, 16:30

«Спартак» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Соболев (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» встретится с «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Красно-белые занимают 5-е место в таблице чемпионата, в их активе — 43 очка. Краснодарский клуб с 50-ю баллами располагается на 2-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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