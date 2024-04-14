«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста главного тренера

«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Спартака».

35-летний испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата. В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).

К ответному гостевому матчу 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

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