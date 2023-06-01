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Сегодня, 14:06

«Спартак» собирается отправить в аренду Максименко или Свинова

Алина Савинова
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«Спартак» планирует отправить одного из своих вратарей в аренду на следующий сезон. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который возвращается в «Спартак» после аренды в «Факел». Отмечается, что при наличии хорошего предложения клуб может продать одного из этих вратарей. На Александра Селихова будет сделана ставка как на основного голкипера.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.

Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-vybiraet-kogo-iz-vratarei-otpravit-v-arendu-maksimenko-ili-svinova-255586/
Александр Максименко
Илья Свинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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