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Судейство

Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Урал»: Мешков ошибочно не доиграл эпизод, когда Игнатов забил гол

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
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На 45-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» Михаил Игнатов завладел мячом и отправил его в ворота, но сделал это уже после свистка арбитра Виталия Мешкова. Такой гол по правилам засчитать нельзя.

«Спартак» — «Урал».

Странно, что судья не доиграл эпизод и остановил матч, решив, что произошел контакт мяча с рукой спартаковца. Показанные повторы в этом не убедили.

«Спартак» — «Урал».

В данном случае было бы лучше, если атака была бы завершена, а затем видеоарбитры проверили бы факт нарушения правил. Но Мешков решил, что он совершенно прав и сразу зафиксировал фол, которого, возможно, и не было.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
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