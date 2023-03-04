«Спартак» — «Урал»: Мешков ошибочно не доиграл эпизод, когда Игнатов забил гол

На 45-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» Михаил Игнатов завладел мячом и отправил его в ворота, но сделал это уже после свистка арбитра Виталия Мешкова. Такой гол по правилам засчитать нельзя.

«Спартак» — «Урал».

Странно, что судья не доиграл эпизод и остановил матч, решив, что произошел контакт мяча с рукой спартаковца. Показанные повторы в этом не убедили.

«Спартак» — «Урал».

В данном случае было бы лучше, если атака была бы завершена, а затем видеоарбитры проверили бы факт нарушения правил. Но Мешков решил, что он совершенно прав и сразу зафиксировал фол, которого, возможно, и не было.