Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 17:30

«Спартак» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч РПЛ «Спартак» — «Урал» начнется в 19.00 мск 30 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Спартака» Наиль Умяров, Александр Соболев, Георгий Джикия и судья Артем Любимов.
Игроки «Спартака» Наиль Умяров, Александр Соболев, Георгий Джикия (слева направо) и судья Артем Любимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» и «Урал» встретятся 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Урал» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 18.50 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игры «Спартак» — «Урал». В матч-центре будут доступны ключевые события встречи 22-го тура.

Красно-белые под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31 баллом. «Урал» Виктора Гончаренко идет на 13-м месте с 19 очками в чемпионате страны.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — ЦСКА: гости ведут в счете после первого тайма

Мозес не приехал со «Спартаком» на матч против «Урала»