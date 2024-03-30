«Спартак» и «Урал» встретятся 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Урал» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 18.50 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игры «Спартак» — «Урал». В матч-центре будут доступны ключевые события встречи 22-го тура.

Красно-белые под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31 баллом. «Урал» Виктора Гончаренко идет на 13-м месте с 19 очками в чемпионате страны.

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