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30 марта, 17:48

«Спартак» — «Урал»: Соболев, Бонгонда выйдут в старте, Угальде — в запасе

Руслан Минаев
Тео Бонгонда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы перед матчем 22-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Тавареш, Рябчук, Умяров, Денисов, Мартинс, Медина, Угальде.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Мишкич, Сиссе, Кики, Ионов, Ишков, Каштанов.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Аюпов, Сунгатулин, Дмитриев, Бикфалви, Влут.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
2
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