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Сегодня, 22:52

В «Факеле» оценили дебют Евсеева: «Давайте без эйфории»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» оценил первый матч нового главного тренера команды Вадима Евсеева.

Воронежцы одержали гостевую победу над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хорошо оцениваю старт Евсеева. Все время хорошо начинать с победы! Давайте без эйфории какой-то. Идем от игры к игре. Дальше «Пари НН». Будем стараться сделать то же самое», — сказал Котов «СЭ».

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая. Команда набрала 24 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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