Спортивный директор «Факела» Котов отказался обсуждать кредит доверия Евсееву

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что в воронежском клубе недовольны выступлением команды в РПЛ.

— Хотелось бы поговорить про кредит доверия Евсееву.

— Следующий вопрос, — приводит «Спорт День за Днем» слова Котова.

— «Факел» в турнирной таблице РПЛ занимает 15-е место. Разве в клубе довольны таким положением?

— Нет.

После 7 туров «Факел» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. В последнем матче воронежская команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:3. 17 сентября «Факел» сыграет против «Урала». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.