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Сегодня, 16:17

Спортивный директор «Факела» Котов отказался обсуждать кредит доверия Евсееву

Алина Савинова
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что в воронежском клубе недовольны выступлением команды в РПЛ.

— Хотелось бы поговорить про кредит доверия Евсееву.

— Следующий вопрос, — приводит «Спорт День за Днем» слова Котова.

— «Факел» в турнирной таблице РПЛ занимает 15-е место. Разве в клубе довольны таким положением?

— Нет.

После 7 туров «Факел» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. В последнем матче воронежская команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:3. 17 сентября «Факел» сыграет против «Урала». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sportivnyy-direktor-fakela-otkazalsya-obsuzhdat-kredit-doveriya-evseevu
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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