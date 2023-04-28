Спортивный директор «Крыльев» Корниленко: «Надеюсь, после будущих игр будем говорить только о футболе»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил календарь самарцев в концовке сезона.

«Игры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом»? Впереди действительно сложные соперники, это интересные и важные матчи. Надеюсь, после этих игр мы будем говорить только о футболе. О турнирном положении мы не думаем, а настраиваемся конкретно на каждую игру и надеемся на положительный результат», — приводит слова Корниленко Metaratings.

После 24 туров «Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.