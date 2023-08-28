Корниленко об успешном старте «Крыльев Советов»: «Задачи на сезон мы не корректируем»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал успех команды в начале текущего сезона.

После шести туров «Крылья» набрали 11 очков и идут на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ.

— У «Крыльев» очень хороший старт. Задачи на сезон остаются прежними?

— Задачи на сезон мы никак не корректируем. Идем от игры к игре. У нас ничего не меняется. На каждый матч настраиваемся максимально.

В следующем туре самарская команда встретится дома с «Факелом». Матч пройдет 2 сентября.