Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Ярошик спокойно получил визу, никаких проблем нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что у главного тренера команды Иржи Ярошика нет проблем с визой.

«Никаких проблем с визой нет, Иржи спокойно все получил. Команда в полном составе вернулась в Оренбург, мы готовимся к сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.