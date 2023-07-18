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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Ярошик спокойно получил визу, никаких проблем нет»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что у главного тренера команды Иржи Ярошика нет проблем с визой.

«Никаких проблем с визой нет, Иржи спокойно все получил. Команда в полном составе вернулась в Оренбург, мы готовимся к сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-yaroshik-spokojno-poluchil-vizu-nikakih-problem-net/
Дмитрий Андреев
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
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