Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 марта, 17:16

Спортивный психолог Гущин: «У Промеса психотип асоциального психопата. Что думают об имидже «Спартака» и федерации?»

Telegram Дзен

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил для «СЭ» психотип нападающего «Спартака» Квинси Промеса. 

«Нашим легионерам не ставят психиатрические заключения. У них проверяют биохимию и оценивают состояние сердечно-сосудистой системы. Но мы не знаем, в каком психическом состоянии попадают сюда иностранцы. Голландия — не самая спокойная страна. Конечно, хорошо предъявлять обвинения в торговле наркотиков, но в Голландии это достаточно повседневное мероприятие. Эта страна гордится своей свободой, а Квинси — их яркий представитель. 

Судя по всем делам Промеса, у него психотип асоциального психопата. Поставить этот диагноз официально не имею права, для этого мне нужно его разрешение на обследование. То, что мы знаем о нем, отражает его состояние психики, которое уже требует как минимум психиатрической экспертизы. Надо четко понимать, что талант — это одно, состояние здоровья — другое. Уверен, психоневролог его не обследовал. 

Мы легко относимся к привлечению легионеров. Руководство «Спартака» не знало, что он официально под уголовным преследованием? Знало, но позволяло игроку жить в России и зарабатывать деньги. Во всей этой истории Квинси Промеса жалко. Безусловно, футболист он талантливый, приносящий команде большую пользу. Но означает ли это, что человек с такой «кредитной историей» должен и может зарабатывать деньги? Лишь из-за того, что он не из России? 

У меня нет выводов по данной ситуации. Только одни вопросы: почему с такой историей человек вообще выходит на поле? Что думают об имидже клуба и федерации [РФС]? У нас это нормально или нарушение?» — сказал Гущин корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В среду, 13 марта, стало известно, что Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

 
Квинси Промес. Baza: Промес попал в ДТП в Дубае еще 15 января

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего игрока к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Зарина Халимхонова

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
37
46
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ
Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»
Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»
Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса
Романцев — о Промесе: «Знаковая фигура атаки, но не настолько, чтобы не забивать три матча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Некоторые футболисты просто не попадают в игру «Локомотива»

Акинфеев — о совете Карпина уезжать в Европу: «Что-то не вижу, чтобы у кого-то была куча вариантов»