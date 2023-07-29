Стала известна сумма выкупа Тюкавина для зарубежных клубов

По информации «СЭ», сумма выкупа нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для зарубежных клубов составляет 15 миллионов евро.

Ранее член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин заявил, что форвард не продается для клубов РПЛ. 27 июля «СЭ» сообщал, что 21-летнего россиянина пытался подписать ЦСКА.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 94 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.