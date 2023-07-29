Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:12

Стала известна сумма выкупа Тюкавина для зарубежных клубов

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

По информации «СЭ», сумма выкупа нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для зарубежных клубов составляет 15 миллионов евро.

Ранее член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин заявил, что форвард не продается для клубов РПЛ. 27 июля «СЭ» сообщал, что 21-летнего россиянина пытался подписать ЦСКА.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 94 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
23
27
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Дьяков: «Надо дать «Динамо» время. Не надо сразу рубить с плеча»
«Ахмат» — ЦСКА. Онлайн трансляция матча
Уилкшир о старте сезона «Динамо»: «Руководство должно поддержать Личку и не делать преждевременных решений»
Масалитин заявил, что в матче «Спартака» и «Балтики» возможны сюрпризы
Чернов рассказал, какой совет дал Медине после перехода в «Спартак»
«Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Динамо»: Любимов правильно наказал Грулева 11-метровым

Виталий Дьяков оценил прогресс Тикнизяна