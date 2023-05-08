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Сегодня, 16:12

Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Мы никогда не будем гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»

Алина Савинова
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос, в чем секрет успехов его команды.

«Никаких секретов нет. Это совместная работа тренерского штаба и игроков, которые голодные и хотят провести игру успешно. Стараемся улучшать в каждой игре. Команда честно работает. Мы никогда не будем гоняться за «Зенитом» и «Спартаком», но можем совершенствоваться от игры к игре, чтобы повысить наши качества», — приводит Sport24 слова Лички.

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. На данный момент команда под руководством 45-летнего чешского специалиста занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 26 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-lichka-orenburg-nikogda-ne-budet-gonyatsya-za-zenitom-i-spartakom-no-mozhet-sovershenstvovatsya-ot-igry-k-igre
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ФК Оренбург
Марцел Личка
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