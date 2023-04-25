Стипиди: «Талалаев — мощный тренер, а Клотет как шпана перелазит через забор, когда его удаляют»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал победу «Химок» над «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России (4:2).

«Химки» — «Торпедо» 4:2. Ну о чем здесь можно говорить еще? Кто-то рассказывал, что сейчас шашки наголо, «Торпедо» покажет Талалаеву... Не поймите меня превратно, но я еще до матча был уверен, что «Химки» выиграют. Потому что они сильнее. У них достаточно мощный тренер Талалаев, а не тот парень, который приехал из Испании и за один день полюбил Москву. Который как шпана перелазит через забор, когда его удаляют. Оскорбляет арбитров, а потом говорит, что он жвачку жевал. Как к Клотету после такого относиться?» - приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.