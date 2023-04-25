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Игнатьев: «Ростов» — пример для подражания. Карпин вместе со своим тренерским штабом умело руководит клубом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об успехах «Ростова».

«Ростов» — пример для подражания, другим клубам имеет смысл посматривать в сторону желто-синих. Карпин вместе со своим тренерским штабом умело руководит клубом, они делают все необходимое. Причем у них есть четкое понимание задач и целей команды. Наверное, они с душой относятся не только к тренировочному процессу, игровой деятельности, но и верят в идею Карпина. Валерий Георгиевич расставил футболистов на поле, исходя из их лучших качеств, поэтому у них есть возможность так все менять, особенно, в такое непростое время для нашего футбола. Не так все безнадежно, как кажется, «Ростов» с Карпиным — живой пример. Эту команду можно назвать примером импортозамещения в нашем футболе. Желто-синие с русскими футболистами представляют большой интерес для нашего футбола», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

По итогам 24 туров РПЛ «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. В 25-м туре команда Карпина встретится со «Спартаком». Матч пройдет 29 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-rostov-primer-dlya-podrazhaniya-drugim-klubam-imeet-smysl-posmatrivat-v-storonu-zhyolto-sinikh-246060/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Борис Игнатьев
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