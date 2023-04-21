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Сегодня, 22:07

Стрепетов высказался о шансах «Динамо» на бронзу в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о шансах «Динамо» на бронзу в РПЛ.

«Динамо» начало выигрывать не везде по игре, где-то удача и везение сопутствовали, но у них есть хорошие шансы зацепиться за уходящий «бронзовый» поезд. ЦСКА и «Спартак», например, еще играют между собой. И в случае победы над «Зенитом» у «Динамо» появится шанс, сложится такой «московский треугольник» плюс «Ростов», которые будут бороться за второе и третье место. Плюс у «Динамо» 100-летний юбилей, им захочется преподнести болельщикам подарок», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Динамо» сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» завтра, 22 апреля, начало матча — 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-u-dinamo-est-shans-zatsepit-sya-za-bronzovy-j-poezd-tak-chto-nich-ya-v-peterburge-ih-ne-ustroit/
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