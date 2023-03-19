Суслин заявил, что «Спартак» может только мечтать о чемпионстве

Бывший защитник «Спартака» Сергей Суслин оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

«Если «Зенит» выиграет свой матч у ЦСКА, то отставание от первого места у «Спартака» будет уже 11 очков. До конца осталось всего 10 туров. О какой чемпионской гонке тут может идти речь? Вы смотрите в таблицу? Если «Ростов» сегодня выиграет свою игру у «Химок», то на второе место поднимется уже команда Карпина, а «Спартак» будет только на третьем месте. При таком раскладе рассуждать о чемпионстве? Разве что можно только мечтать. Как говорят: «Не до жиру, быть бы живу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Суслина.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» занимает второе место, имея в активе 40 очков.