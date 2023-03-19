0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:08

Суслин заявил, что «Спартак» может только мечтать о чемпионстве

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Сергей Суслин оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

«Если «Зенит» выиграет свой матч у ЦСКА, то отставание от первого места у «Спартака» будет уже 11 очков. До конца осталось всего 10 туров. О какой чемпионской гонке тут может идти речь? Вы смотрите в таблицу? Если «Ростов» сегодня выиграет свою игру у «Химок», то на второе место поднимется уже команда Карпина, а «Спартак» будет только на третьем месте. При таком раскладе рассуждать о чемпионстве? Разве что можно только мечтать. Как говорят: «Не до жиру, быть бы живу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Суслина.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» занимает второе место, имея в активе 40 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005053576_suslinspartak_mojet_tolko_mechtat_o_chempionstve
dsadadad
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Комличенко считает, что игрокам «Ростова» надо больше работать
Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН». «Торпедо» присудят победу?
«Пари НН» — «Торпедо»: хозяева открыли счет в игре
РПЛ: ЦСКА примет «Зенит», «Ростов» обошел «Спартак», «Локомотив» победил «Краснодар» и другие матчи 20-го тура
Защитник «Химок» Андраде: «Новость о скандалах в клубе — ложь, домыслы. Ничего такого нет»
Защитник «Химок» Андраде: «Пенальти и удаление немного сломали наш настрой в игре с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комличенко: «В чем проблема «Ростова» в этом году? В мастерстве»

«Пари НН» — «Торпедо»: хозяева открыли счет в игре