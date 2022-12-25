Сычевой объяснил, почему будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский

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Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, почему будет выступать за самарский клуб под фамилией «Писарский».
«У меня отчим — Писарский. Он меня с детства воспитывал. И я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский.
Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Но в ближайшее время это произойдет», — рассказал Сычевой в интервью пресс-службе самарской команды.
25 декабря 26-летний форвард подписал контракт с самарской командой на 3,5 года.
Первую часть сезона нападающий провел в «Оренбурге», в составе которого забил 14 голов в 15 матчах.